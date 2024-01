Für viele Karneval-Fans gehört ein Faschingsumzug zum Pflichtprogramm. In Thüringen zieht es viele Jecke zum Karneval auf die Straßen. So auch am Sonntag in Leimbach. Pünktlich um 14:30 Uhr ging es für die bunt kostümierten Närrinnen und Narren auf die Reise durch den Ort. Das Programm war ebenso abwechslungsreich wie die Kostüme. Die Umzugsteilnehmer bereiten sich monatelang auf diesen Tag vor und bieten ein farbenfrohes Bild mit immer wieder neuen Überraschungen. © Sven Gaemkow | Sven Gaemkow