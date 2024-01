Südharz. In der größten Grundschule im Landkreis Nordhausen gelingt eine erfolgreiche Übergabe des Staffelstabes. Wie die neue Chefin die Zukunft der Bildungseinrichtung gestalten möchte.

Nur einen Tag nach der Verabschiedung von Viola Klausner in den Ruhestand, übernimmt Corinna Althans die Leitung der größten Grundschule im Kreis Nordhausen: der Petermannschule in Bleicherode. Am 1. Februar absolviert die Lehrerin ihren ersten Tag als Schulleiterin. Auch wenn die Funktion jetzt neu ist, so ist ihr doch der Arbeitsort bereits viele Jahr vertraut. Denn schon seit 2006 unterrichtet Corinna Althans an der Bildungseinrichtung. „Nach meinem Vorbereitungsdienst in der Nähe von Gotha war es ein glücklicher Zufall für mich, dass in Bleicherode eine Stelle frei war, da mein damaliger Freund und heutiger Mann in der Stadt zu Hause ist. Ich bewarb mich und wurde genommen“, erzählt Althans. So fand die gebürtige Krimderöderin in der Kalistadt nicht nur ihre berufliche, sondern auch ihre private Heimat.