Der Ausbau der Windenergie - hier der Bau einer Anlage in Wipperdorf mit Bauleiter Ali Jwad im Mai 2019 - ist in Thüringen ins Stocken geraten. In Zukunft könnte noch das Problem der überlasteten Netze auf die Windpark-Betreiber zukommen. © Marco Kneise / Thüringer Allgemeine | Marco Kneise