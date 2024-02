Nordhausen. Der Ausbau mit schnellem Internet geht in Nordhausen in die zweite Runde. Die Arbeiten sollen in den nächsten Wochen starten.

Nachdem im Ausbaujahr 2022 bereits 4400 Haushalte in der Stadt Nordhausen mit Glasfaser versorgt wurden, baut die Telekom das Glasfasernetz in Nordhausen für weitere 13.680 Haushalte und Unternehmen aus. Die Arbeiten beginnen in den nächsten Wochen. Dazu unterzeichneten jetzt die Stadt Nordhausen und die Deutsche Telekom eine Vereinbarung, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit.