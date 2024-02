Nordhausen. Die Südharzer zeigen sich nach wie vor spendabel und unterstützen die Betroffenen in der Goldenen Aue. Wie viel Geld jetzt bei einer Veranstaltung im Theater Nordhausen gesammelt wurde.

Das Weihnachtshochwasser in Windehausen und den umliegenden Orten erschütterte die ganze Region. Bei zahlreichen Veranstaltungen wurde in den letzten Wochen Geld für die Betroffenen in der Goldenen Aue gesammelt. So auch beim Benefizkonzert „Fluthilfe für Windehausen“ des Theaters Nordhausen und dem Loh-Orchester Sondershausen. „Es sind stolze 10.289,50 Euro zusammengekommen“, berichtet Theater-Pressesprecherin Renate Liedtke. Mit diesem Geld soll in Windehausen ganz konkret das Sportlerheim – ein wichtiger Treffpunkt für die Menschen im Ort – instandgesetzt werden.