Nordhausen. Im vergangenen Jahr haben 140 Menschen einen Antrag auf Einbürgerung im Landkreis Nordhausen gestellt. 14 Urkunden wurden jetzt bei einer Feierstunde übergeben.

Die Zahl der Einbürgerungsbewerber im Landkreis Nordhausen steigt weiter an. Waren es in den Jahren 2018 bis 2021 noch 50 Antragsteller jährlich, so hat sich diese Zahl auf 140 Antragsteller pro Jahr erhöht. „Im vergangenen Jahr wurden 53 Personen im Landkreis Nordhausen eingebürgert“, teilt Landkreis-Sprecherin Jessica Piper mit.