Nordhausen. Warnstreik in den Nordhäuser Verkehrsbetrieben: Mitarbeiter möchten bessere Arbeitsbedingungen. Fahrgäste zeigen Verständnis für die Ausfälle. Schulen reagieren umsichtig.

Es ist ein Stop-and-go von Ampel zu Ampel. Der morgendliche Berufsverkehr lärmt durch die Grimmelallee, mehr noch als sonst. Denn Busse und Straßenbahnen rollen an diesem Freitag so gut wie keine. Deren Fahrer sind im Warnstreik, erstmals seit Jahrzehnten: Sie haben ihre Dienstkleidung gegen Warnwesten getauscht, haben sich am Betriebshof der Verkehrsbetriebe und vorm Straßenbahndepot postiert – mit Böllerofen, Getränken und Essen. In zwei Schichten wollen sie bis mindestens 18 Uhr bleiben.