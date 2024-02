Nordhausen. Das Hochwasser rund um die Weihnachtszeit im Südharz weckt Erinnerungen an ein Geschehen vor über 100 Jahren. Was damals geschehen ist.

Das Hochwasser, das über die Weihnachtsfeiertage den Südharz in Atem hielt, sorgte auch im Nordhäuser Stadtteil Krimderode für viele Einsätze. Die Schneeschmelze und der Dauerregen ließen die Pegel der Zorge so sehr ansteigen, dass viele Keller unter Wasser standen. Dieses Geschehen weckte Erinnerungen unseres Lesers Klaus Wilhelm Brüggemann an ein tragisches Unglück vor über hundert Jahren. „Mein Urgroßvater Hermann Möbes war bei diesem Arbeitsunfall an der Ellermühle direkt beteiligt und überlieferte das damalige Geschehen“, erzählt Brüggemann.