Nordhausen. In Nordhausen hat ein Wildschwein am Freitag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Für das Tier nahm der Ausflug in die Stadt kein gutes Ende.

Ein vagabundierendes Wildschein hat am Freitag in der Nordhäuser Altstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei informierte, wurde das Tier mehrfach im Bereich des Bingerhofes gesichtet. Das Wildschwein habe sich dann auf das Schulgelände an der Wiedigsburg verirrt. Feuerwehr, Ordnungsbehörde und Polizei haben daraufhin das Gelände der Schule abgeriegelt.

