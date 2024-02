Nordhausen. Kantor Michael Goos verlässt nach 15 Jahren Dienst Nordhausen. Warum er Ostprodukte überreicht bekommt.

Ob Pippi Langstrumpf, AC/DC oder James Bond: Sie und viele andere richten am Sonntag in der Blasiikirche in Nordhausen im Gottesdienst Grüße aus. Sie alle sind Wegmarken des Dienstes von Kantor Michael Goos. Crossover, Bearbeitungen bekannter Melodien, Denken out of the box, dazu über 650 Proben allein mit Kantorei, Orchester und Posaunenchor, über 750 Gottesdienste und mehr zeichnen seine Arbeit aus. „Heute hat die Musik den Himmel geöffnet“, sagt Superintendent Andreas Schwarze nach dem Gottesdienst nachdenklich, wissend, dass der Träger dieses Himmelsschlüssels nach 15 Jahren den Kirchenkreis verlässt. Goos zieht mit seiner Familie nun Richtung Bamberg.