Görsbach. Organisatoren des Benefizkonzertes überreichen Scheck an Windehausens Bürgermeister Mathias Echtermeyer.

Am vergangenen Wochenende kamen die Organisatoren des Benefizkonzerts in Görsbach für die Opfer des Hochwassers in Windehausen noch einmal zusammen. Dabei konnte in der St.-Mauritius-Kirche ein symbolischer Spendenscheck in Höhe von 9500 Euro an den Windehäuser Bürgermeister Mathias Echtermeyer übergeben werden. „Nur gemeinsam ist so etwas zu erreichen“, freut sich Dirk Schröter, Vorsitzender des örtlichen Gemeindekirchenrates. Dazu brauchte es die Zusammenarbeit vieler Institutionen, Firmen und Einzelpersonen.

Was zudem noch bleibt, ist der Wahlspruch des Konzertabends: „Viva la Goldene Aue“ – hoch lebe die Goldene Aue!“ Geschaffen hat ihn Dominik Wiederhold. „Der Wahlspruch steht für den Zusammenhalt und die Gemeinschaft zwischen den Menschen und den Aue-Dörfern“, erklärt Dirk Schröter. Der Enthusiasmus und die Freude am gemeinsamen Wirken habe bei allen Beteiligten, Musikern und Unterstützern an erster Stelle gestanden. Jede Menge Sponsoren und Unterstützer haben das erzielt Ergebnis erst möglich gemacht. .

Eine weitere gute Nachricht gab es zum Abschluss des Treffens: Eine Wiederholung dieses „Gemeinschaftsfestes für die Goldene Aue“ in und um die Görsbacher Kirche wird keineswegs ausgeschlossen.