Nordhausen. Wie die junge Nordhäuserin zu ihrem beruflichen Traum kam, was sie nach New York führte und warum sie demnächst wieder zurück nach Nordhausen kommt.

Strapse oder Bügelbrett? Während das eine Accessoire der Geliebten ist, steht das andere symbolisch für die Ehefrau. Treffen beide aufeinander, sind heftige Streitereien und intensive Dialoge unausweichlich. „Eben ein typisches Galli-Theaterstück“, umschreibt es Stephanie Nalani. Und sie muss es wissen. Schließlich schlüpft die gebürtige Nordhäuserin in dem Stück, das am 2. März in der Rolandstadt aufgeführt wird, sowohl in die eine, als auch die andere Rolle.