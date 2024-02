Südharz. Die Zeiten des Seniorenkarnevals sind im Taterndorf schon lange Geschichte. Als erster Verein im Kreis Nordhausen rief das dortige närrische Volk eine Nachmittagsveranstaltung ins Leben. Heute ist diese mit Abstand die beliebteste Sitzung.

Wenn auf dem Saal der Gaststätte am Anger Jung und Alt dichtgedrängt nebeneinandersitzen, dann zelebriert der Großlohraer Karnevalsverein (GKV) wieder seine traditionelle Nachmittagsveranstaltung. Was früher mal als Rentnerkarneval abgetan wurde, verbindet heute alle Generationen. „Wir haben uns bereits Mitte der 2000er Jahre entschlossen, eine Veranstaltung anzubieten, bei der die ganze Familie gemeinsam feiern kann“, erzählt Christian Bernd. „Heute ist es mit Abstand die beliebteste karnevalistische Sitzung“, so der GKV-Vereinsvorsitzende weiter.