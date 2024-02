Nordhausen. Mit Uwe Schaumann starb ein Mann, der die Gastronomie und den Tourismus im Südharz nach vorn gebracht hat.

Uwe Schaumann ist tot. Er starb am 3. Februar mit gerade einmal 63 Jahren. „Viel zu früh“, schreibt die Familie in ihrer Traueranzeige. Das würden viele Menschen im Südharz unterschreiben. Denn dieser Mann hatte doch noch so viel vor: Nach mehr als drei Jahren Plackerei auf der Baustelle wollte er dieses Frühjahr die „Villa Talfrieden“ in Netzkater als Pension wiedereröffnen und damit an eine lange Beherbergungsgeschichte anknüpfen. Er hatte an die Zukunft des jahrzehntelang leerstehenden Hauses geglaubt, kein finanzielles Risiko gescheut.