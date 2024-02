Nordhausen. Der Landkreis Nordhausen hebt die Gebühren für die Entsorgung von in der Deponie Nentzelsrode angelieferten Großabfällen deutlich an.

„Die Hausmülltonne wird nicht teurer“, sagte Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf der Kreistagssitzung am Dienstag in Nordhausen. Im Gegensatz zu den sogenannten Abfällen zur Behandlung, die in der Deponie Nentzelsrode angeliefert werden. „Das sind alle Abfälle, die über drei Kubikmeter groß sind, vor allem aber zerkleinerbare Industriebaustoffe, die anschließend verbrannt werden“, erklärte Dirk Schimm, der für den Umweltbereich zuständige Zweite Beigeordnete des Landkreises.