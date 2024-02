Nordhausen. Was die Trickbetrüger am Telefon dem Nordhäuser weis machen wollten und was die Polizei rät.

Zeugen sucht die Polizei zu einem Trickbetrug vom Dienstag. Dabei hatten sich die Täter am Telefon als Polizisten ausgegeben und einem Mann weisgemacht, dass dessen Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sie forderten Bargeld, um die vermeintliche Haftstrafe abzuwenden. Gegen 18.30 Uhr übergab der Geschädigte ein fünfstelliger Geldbetrag an einen der Täter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Reichsstraße. Als er anschließend die echte Polizei anrief, bemerkte er, dass er betrogen worden war. Die Polizei warnt: „Beenden Sie derartige Anrufe umgehend und informieren Sie die Polizei. Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein.“

red