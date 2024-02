Nordhausen. Wo die Täter ihrer Langfinger in Nordhausen ausstrecken wollten und wie der aktuelle Ermittlungsstand der Polizei ist.

Offenbar auf der Suche nach Beute haben bislang noch unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch die Seitenscheibe eines Ford eingeschlagen. Das teilte die Polizei gestern mit. Der Wagen war in der Justus-Jonas-Straße in Nordhausen abgestellt. Der oder die Täter durchsuchten das Fahrzeug, entwendeten aber offenbar nichts. An dem Auto verursachten sie nach Angaben der Polizei einen Sachschaden von etwa 300 Euro.

Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden; Aktenzeichen: 0034022, oder bei jeder anderen Dienststelle der Polizei.

red