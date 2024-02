Südharz. Eine Sportgemeinschaft im Landkreis Nordhausen richtet die traditionelle Veranstaltung am 18. Februar aus. Dieses Mal warten einige Höhepunkte.

Die Sportgemeinschaft Blau Gelb Görsbach organisiert zum 30. Mal das traditionelle Kartoffelscheibenessen. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 18. Februar, ab 10.30 Uhr in der Aula der Grundschule statt. Zum Jubiläum können sich die Gäste auf neue kulinarische Überraschungen und auf einen Rückblick in Wort und Bild freuen, heißt es in der Ankündigung. Ausreichend Parkmöglichkeiten gibt es am Sportplatz.

red