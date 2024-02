Nordhausen. Elbehochwasser, Ahrtal-Flut, nicht zuletzt die jüngste Hochwasser-Katastrophe in Windehausen, haben die Notwendigkeit eines funktionierenden Sirenen-Warnsystems deutlich gemacht.

In diesem Jahr beginnt der Aufbau eines digitalen Sirenenwarnsystems in Nordhausen. Gemäß beschlossenem Haushalt sollen in einem ersten Schritt 195.000 Euro investiert werden, wobei man sich 63.000 Euro aus Fördertöpfen des Landes erhofft.