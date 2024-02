Nordhausen. Die Causa Herkulesmarkt war 2021 Anlass, eine Pflicht zur Stadtratszustimmung für Stellungnahmen einzuführen. Nun wollte der Oberbürgermeister die Hauptsatzung zuungunsten des Stadtrats wieder geändert sehen.

Der Stadtrat von Nordhausen tut sich auch in den letzten Wochen vor seiner Neuwahl schwer damit, die Kompetenzen des Oberbürgermeisters zu erweitern – und damit einen 2021 gefassten Beschluss in Teilen zurückzunehmen. Mit 14 Nein- und 13 Ja-Stimmen schmetterte er in seiner jüngsten Sitzung den Vorstoß von Stadtchef Kai Buchmann (parteilos) ab, die Hautsatzung entsprechend zu ändern. Der OB wollte die Notwendigkeit eines Stadtratsbeschlusses vor Abgabe von Stellungnahmen zu Verfahren Dritter wieder abgeschafft sehen. Es kann um Planverfahren der Nachbargemeinden etwa für Wohngebiete gehen, ebenso um Planfeststellungsverfahren etwa für den Straßenbau oder um übergeordnete Planungen wie die Regionalplanung, die Windvorranggebiete festlegt und für den Gipsabbau Flächen „reserviert“.