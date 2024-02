Nordhausen. Soll die Kirche Klartext sprechen? Die Christusdorn-Kolumne von Wolf-Johannes von Biela aus Nordhausen.

„Suchet der Stadt Bestes!“ So steht es in meiner Bibel – in typischem Lutherdeutsch und weit weg von unserer Alltagssprache. Ich finde das aber grade gut, denn es ist ein Satz mit Poesie! Und es ist offen genug, um Fragen zu provozieren: Was genau ist „der Stadt Bestes“? Wie sorge ich dafür konkret?