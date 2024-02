Nordhausen. Im analogen Zeitalter hätte Frank Neutzner wohl die Absender nie ausfindig gemacht. Doch dieser Tage gelang es ihm. Der Rolandstädter machte schon einige kuriose Funde in dem Fluss.

Rücken an Rücken posieren die zwei Teenagerinnen, selbstbewusst schauen sie in die Kamera. Über ihr Selbstportrait werden die beiden „Beste“ schreiben, dahinter ein Herz malen. Das Foto stecken sie vor etwa einem Jahrzehnt in eine Flasche, versenken diese in der Zorge am Badehaus von Nordhausen.