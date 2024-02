Nordhausen. In den letzten vier Wochen blieb der Filmpalast in Nordhausen wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Was sich alles verändert hat.

Im Foyer des Filmpalastes in Nordhausen duftet es am Freitagnachmittag nach Popcorn. Mitarbeiter Erik Lilje überwacht hinter dem Tresen die Zubereitung. Ab und zu rührt er das Popcorn mit einem Löffel um. Hinter ihm packen seine Kollegen Ware aus und räumen diese ein. Gegenüber des Tresens sind Peter Walther und Sascha Wagner von der Tischlerei Lüders aus Nordhausen damit beschäftigt, ein Regal anzubringen. Hier sollen später Merchandising-Artikel des Kinos präsentiert werden. Auch an der Bar vor den Kinos 2 und 3 herrscht reges Treiben. Petra Himmelbauer steht auf einer Leiter und putzt die Glasscheiben der Vitrinen. „Es gibt noch einiges zu tun“, sagt Kinoleiter Jürgen Deisting. Trotzdem hält er an dem angekündigten Termin für die Wiedereröffnung des Filmpalastes fest. „Wir werden definitiv am Samstag, 10. Februar, ab 13 Uhr öffnen“, kündigt er an.