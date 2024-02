Südharz. Der KKC ist einer der kleinsten Vereine der närrischen Zunft im Kreis Nordhausen, aber die Mitglieder konnten sich jetzt über hohen Besuch aus der Landesregierung freuen. Wer die Karnevalisten beehrte.

Obwohl die Karnevalisten aus Kraja im Kreis Nordhausen für ihre Festveranstaltung anlässlich des 40-jährigen Bestehens ihres Vereins bereits in das benachbarte Kleinbodungen ausgewichen waren, platzte auch der dortige größere Saal aus allen Nähten. „Nächstes Jahr müssen wir wohl zwei Sitzungen in Kleinbodungen ansetzen“, stellt Ilona Scharff, die Vorsitzende des Krajaer Karneval Club (KKC), beim Blick in das Gedränge fest.