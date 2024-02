Nordhausen. Janina Riehn aus Nordhausen hängt ihren Beruf an den Nagel und wagt einen Neuanfang im Lokal „Waldschlösschen“. Wie sie dazu kam und was sie vorhat.

Die Gastronomie hat bei ihrer Berufswahl nicht an erster Stelle gestanden. „Ich wollte schon immer eher in den sozialen Bereich gehen“, blickt Janina Riehn zurück. Also absolviert sie nach der Schule eine Ausbildung als Ergotherapeutin. Nebenbei verdient sich die aus Osterode in Niedersachsen stammende 37-Jährige in diversen Lokalen in ihrer alten Heimat etwas dazu.