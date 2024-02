Südharz. Ein grandioser Festumzug krönt den 60. Geburtstag des GCC. Befreundete Karnevalsvereine aus dem Landkreis Nordhausen und dem Eichsfeld sorgen gemeinsam mit den Gastgebern für ausgelassen Stimmung auf den Straßen.

Es war eine großartige Session, auf die Großwechsunger Carneval Club (GCC) zurückblicken kann. Und es war keine Saison wie jede andere, denn die Jecken feierten das 60-jährigeJubiläum ihres Vereins. „Schön, dass auch nach sechs Jahrzehnten unsere Veranstaltungen noch so gut angenommen werden“, freut sich Isabell Bischoff. „Ich danke allen Großwechsungern und den befreundeten Vereinen, die mit uns gefeiert haben“, so die Präsidentin des GCC. Besonders glücklich war Isabell Bischoff, die seit fünf Jahren an der Spitze der Narrenschar steht, über die gute Resonanz zur Festveranstaltung zum Jubiläum, bei der Vereine aus dem ganzen Südharz mit ihrer Teilnahme ihre Wertschätzung für den GCC gezeigt haben.