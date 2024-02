Nordhausen. Der geplante Umzug der Berufsschule in Nordhausen soll erst in zwei Jahren erfolgen. Das erklärte jetzt Landrat Matthias Jendricke (SPD).

Ines Börner, die Leiterin des Nordhäuser Berufsschulzentrums, nutzte das Podium der jüngsten Kreistagssitzung, um in der Einwohnerfragestunde einige Fragen zur Zukunft ihrer Einrichtung zu stellen. „Der Kreistag hatte in seiner Sitzung am 26. September 2023 einen Beschluss über die Fortschreibung der Schul- und Berufsschulnetzplanung getroffen“, sagte Börner. Demnach werde die Verwaltung beauftragt, die nachfolgenden Aufgaben zu planen und in der aufgezeigten Reihenfolge umzusetzen.