Nordhausen. Wenn Eismeister Günter Single in Nordhausen ist, kommen ganz viele Fachleute der Eisbranche, um sich neue Anregungen zu holen.

Immer Anfang Februar lädt Udo Müller vom Kälte-Fachbetrieb Müller Gastro GmbH in Nordhausen jährlich die Fachleute der Eishersteller-Branche zum Eis-Seminar in seine Räume in der Straße der Genossenschaften ein. „In diesem Jahr führen wir die 33. Auflage durch. Nur im Pandemie-Jahr 2021 mussten wir einmal pausieren“, berichtet der Eisfachmann, der zu DDR-Zeiten im Kältetechnik-Werk in Niedersachswerfen gearbeitet hatte, bevor er sich 1991 selbstständig machte.