Nordhausen. Für die Kommunalwahlen am 26. Mai: Eine weitere Partei in Nordhausen hat ihre Liste für die Stadtratswahl festgelegt. Der jetzige Fraktionschef und eine ehemaliger Oberbürgermeister-Kandidat stehen an der Spitze.

Die FDP blickt den Kommunalwahlen am 26. Mai entgegen. Für die Neuwahl des Nordhäuser Stadtrates hat die Partei ihre Kandidaten nominiert. An der Spitze der Liste steht der jetzige Fraktionschef Manuel Thume. Ihm folgt Richter Stefan Marx, der für die Liberalen bei der jüngsten Oberbürgermeister-Wahl angetreten war.

red