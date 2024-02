Nordhausen. In der Turnhalle der Grundschule im Nordhäuser Stadtteil Krimderode klingt die Faschingssaison aus. Der Stadtfasching soll zur Tradition werden.

Die Schlachtrufe „Solze taut uff!“, „Krimderode Helau!“ und „Leimbach Helau!“ ertönen am Rosenmontag mehrmals in der Turnhalle der Evangelischen Grundschule in Krimderode. Etwa 180 Karnevalfans lassen dort beim ersten Nordhäuser Stadtfasching die Faschingssaison allmählich ausklingen.