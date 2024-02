Südharz. Einen doppelten Grund zum Feiern hat ein Familienunternehmen im Südharz: Seit sechs Jahrzehnten sind die Richters für ihre Kunden da und der Senior kann seinen goldenen Meisterbrief entgegennehmen.

Seit nunmehr sechs Jahrzehnten sorgen die Richters dafür, dass in Bleicherode und Umgebung alle größeren Haushaltsgeräte vom Geschirrspüler bis zur Waschmaschine tadellos funktionieren. Besonders mit dem Reparaturservice hat sich „Elektro Richter“ in der Region einen Namen gemacht. „Man muss nicht immer gleich ein neues Gerät kaufen, wenn es mal nicht mehr richtig funktioniert“, betont Mathias Richter. Der 49-jährige Bleicheröder führt mittlerweile in dritter Generation das Unternehmen. Selbst zu DDR-Zeiten, wo man privaten Betrieben mehr als skeptisch gegenüberstand, blieb das Geschäft immer in der Hand der Familie. Auch heute, wo viele Menschen lieber im Internet oder bei den großen Ketten einkaufen, kann sich die Firma am Markt behaupten. „Wir haben uns in der Region einen Namen gemacht und die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert im ländlichen Raum auch noch besser, als in der Stadt. Hinzu kommt, dass die älteren Leute doch noch lieber vor Ort einkaufen“, erklärt Mathias Richter den langjährigen Erfolg.