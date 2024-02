In der Turnhalle im Nordhäuser Stadtteil Krimderode feiern die Karnevalsvereine aus Krimderode, Salza und Leimbach am Rosenmontag den ersten Stadtfasching. In dem knapp dreistündigen Programm werden noch einmal die Höhepunkte der Faschingssaison präsentiert. Eine Fortsetzung ist geplant. © Doreen Hotzan | Doreen Hotzan