Südharz. Die Mitglieder eines Sportvereins im Landkreis Nordhausen unterstützen Sportler aus dem Hochwassergebiet mit einer besonderen Aktion. Die Resonanz ist groß.

Am Rathaus in der Straße der Einheit in Heringen stehen am Samstag um kurz vor 12 Uhr viele wartende Menschen. In den Händen halten sie Schüsseln, Eimer oder Töpfe. Nur wenig später fährt ein Transporter vor, der einen Anhänger mit einer Feldküche darauf hinter sich herzieht.