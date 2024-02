Südharz. Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Nordhausen ermittelt nun die Kriminalpolizei zur Ursache. Auch zwei Geschäfte müssen zunächst geschlossen bleiben.

Nach dem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus am frühen Montagmorgen in Sollstedt haben die Bewohner die Nacht zu Dienstag nicht in ihren eigenen Wänden verbracht. „Sie sind erst einmal bei Nachbarn untergekommen“, ist von Bürgermeister Tobias Tressel (SPD) auf Nachfrage zu erfahren. Auch am Dienstag ist an eine Rückkehr in das Haus in der Halle-Kasseler-Straße nicht zu denken. „Durch den Brand ist das Dach offen. Löschwasser ist eingedrungen“, so der Bürgermeister weiter.