Südharz. Der frühere Bürgermeister einer Stadt im Kreis Nordhausen will es noch einmal wissen und wirft zur Kommunalwahl im Mai seinen Hut gegen den Amtsinhaber in den Ring.

Am 26. Mai wird in Ellrich ein neuer Bürgermeister gewählt. Matthias Ehrhold (SPD) will es als früherer Amtsinhaber noch einmal wissen und tritt gegen Amtsinhaber Henry Pasenow (CDU) an. Wir fragen nach seinen Beweggründen.