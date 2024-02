Nordhausen. Mit dem Auszug von Intersport, Depot und Reno hatte das Einkaufszentrum im Herzen der Rolandstadt jüngst mit massiven Leerständen zu kämpfen. Doch nun ist Besserung in Sicht.

Mitte April soll Geschäftseröffnung sein: Deichmann - bislang mit einer Filiale in der Nordhäuser Südharz-Galerie vertreten - will fortan in der Marktpassage von Nordhausen Schuhe verkaufen. Anmieten wird das Unternehmen dafür jene Fläche, auf der bis vor wenigen Monaten der Schuhfilialist Reno seinen Laden hatte, erklärte am Donnerstag Torsten Pietzsch.