Nordhausen. Südharz-Klinikum will an der nächsten Berufsmesse in Nordhausen teilnehmen. Das Karriere-Team des Krankenhauses nutzt auch Orientierungstage an den Schulen der Region.

Ein Karriere-Team hat sich im Südharz-Klinikum gebildet. Die Truppe um Sven Köhn, dem Verantwortlichen für Personalmarketing, bemüht sich intensiv darum, frische Kräfte für das Krankenhaus in Nordhausen zu gewinnen. Dass sich der neue Weg lohnt, den das Karriere-Team seit einem Jahr gegangen ist, werde zum Beispiel an einer Zahl sichtbar, meint Kerstin Garke, Assistentin des Geschäftsführers: Seit 1. Januar dieses Jahres wurden im Südharz-Klinikum schon 45 neue Mitarbeiter begrüßt.

red