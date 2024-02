Südharz. Die Mitglieder eines Sportvereins aus dem Kreis Nordhausen veranstalten eine Erbsensuppenaktion. Der Erlös wird den hochwassergeschädigten Sportfreunden für die Sanierung ihrer Sportstätte gespendet.

Die Sportler vom VfB Werther 1920 haben nun an ihre Sportfreunde vom WSV 77 aus Windehausen eine Spende in Höhe von 902,50 Euro übergeben. Das Geld hatten die Vereinsmitglieder durch den Verkauf von Erbsensuppe in Heringen eingenommen. Mit der Summe soll die Sanierung des vom Hochwasser beschädigten Sportlerheims in Windehausen finanziell unterstützt werden.

red