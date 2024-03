Nordhausen. Touristen entdecken auch den Kreis Nordhausen. Ersehnter Straßenbau lässt auf sich warten. Ein Ortschaftsrat beglückt seine Vereine.

Mehr Touristen in der Region

Von Januar bis Dezember 2023 zählte das Thüringer Landesamt für Statistik 176.263 Gästeankünfte in den Beherbergungsstätten (mit zehn und mehr Betten) und auf Campingplätzen (ohne Dauercamping) des Reisegebiets Südharz-Kyffhäuser. Das waren 4,6 Prozent mehr gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Übernachtungen stieg in der Region ebenso: um 7,2 Prozent auf 519.953. Die Verweildauer pro Gast lag im Schnitt bei 2,9 Tagen.

Lindenallee in Ilfeld muss länger warten

Die Ilfelder müssen sich weiter in Geduld üben. Die lang ersehnte Sanierung der Lindenallee ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Der Grund ist nachvollziehbar. Erst muss die ins Stocken geratene Oberflächensanierung der B 4 zwischen Nordhausen und Niedersachswerfen fertig sein, ehe das Projekt in Ilfeld in Angriff genommen werden kann. Die Lindenallee ist die B4-Ortsdurchfahrt auf dem Weg in den Harz. Nicht nur der Straßenbelag soll dort auf Vordermann gebracht werden. Geplant ist auch ein beidseitiger Radwegebau.

Ilfelder verteilen ihr Geld

Die Mitglieder des Ilfelder Ortschaftsrates haben aus ihrem diesjährigen Budget in Höhe von 14.500 Euro die ersten Ausgaben beschlossen. So erhält der Sportverein 1000 Euro. Von dem Geld soll unter anderem eine große Waschmaschine gekauft werden. Ebenfalls 1000 Euro erhalten die Radballer, die demnächst das 70-jährige Bestehen ihrer Sparte feiern. Der Feuerwehrverein bekommt 300 Euro, damit er zu seinem Tag der offenen Tür die Ellricher Blaskapelle bezahlen kann. Der Ahornparkverein, der demnächst sein Zehnjähriges feiert, darf sich auf 400 Euro freuen, um seine Bühne erneuern zu können. Und 300 Euro fließen vom Ilfelder Ortschaftsrat an die Jugendfeuerwehr, damit diese wieder ihr Camp veranstalten kann.

Ehrenamtliche für Projekt gesucht

Das Landratsamt sucht in Nordhausen für das Projekt „Älter werden in der Gemeinschaft“ (AGATHE) engagierte Ehrenamtliche, die ihre Zeit mit einem älteren Menschen teilen möchten oder selbst einen neuen Kontakt suchen. Das AGATHE-Team unterstützt dabei, mögliche Zeitfenster in einer Patenschaft abzustimmen und begleitet Interessierte im neuen Ehrenamt. Projektkoordinatorin Susanna Riemann-Störr ist telefonisch unter 03631 / 911 5101 erreichbar. Ziel des 2021 gestarteten Projekts ist es, ein würdevolles Leben in sozialen Beziehungen zu sichern. „Wir alle haben das Bedürfnis, uns mit anderen Menschen auszutauschen und in Kontakt zu treten, gemeinsame Erlebnisse zu haben, miteinander zu lachen oder sich gegenseitig zuzuhören“, weiß Riemann-Störr.

Hilfe für trauernde Menschen

In der Jahreszeit des anbrechenden Frühlings lädt der Verein Trauerwelten in Nordhausen wieder ganz bewusst Menschen zur Gedächtnisfeier im Gedenken an die Verstorbenen ein. An diesem Abend sollen Gedanken von großen und bekannten Menschen, aber auch von kleineren und unbekannteren Menschen geteilt werden. Diese sollen helfen, Schritt für Schritt den Weg durch die Trauer zu gehen. Trauer will durchlebt, durchschritten werden, an ihr führt kein Weg vorbei. Sie fordert sehr viel Geduld, einen ganz langen Atem und ganz viel innere Kraft. Darum ist es nötig, sich Zeit zu lassen, auch wenn Zeit nicht heilt und nicht tröstet. Aber sie hilft, sich langsam neu zu finden. Notwendig ist, dass, wer nicht vergessen kann und darf, Räume, Orte und Zeiten findet. Vielleicht kann dieser Abend dazu helfen und Anregungen geben. Die Leitung der Gedächtnisfeier hat Pater Tobias Titulaer. Die Feier findet am Donnerstag, 14. März, von 18 bis 21 Uhr statt. Um besser planen und den Abend vorbereiten zu können, wird gebeten, sich bis zum 10. März telefonisch beim Verein Trauerwelten, Pater Tobias Titulaer, unter der Rufnummer 03631 / 97 38 10 anzumelden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Märchenklassiker in Bleicherode

Das Kindertheater Doncalli kommt mit „Hänsel und Gretel“ am Mittwoch, 6. März, in das Kulturhaus nach Bleicherode. Das Märchenspiel der Brüder Grimm ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet und dauert etwa 75 Minuten. Beginn ist um 17 Uhr. Karten sind an der Tageskasse ab 16.30 Uhr erhältlich.

Städtepartner spenden für Flutopfer

Für den Verein zur Förderung der Städtepartnerschaft Bochum-Nordhausen ist es schon seit vielen Jahren zu einer Herzenssache geworden, unschuldig in Not geratenen Menschen zu helfen. Aus diesem Grund geht eine Spende an die Flutopfer in der Goldenen Aue. So hofft der Verein mit einer Spende von 1500 Euro einen Beitrag in dieser schwierigen Situation zu leisten. Die Nordhäuser Mitglieder danken dafür den Partnern in Bochum. In der Zeit vom 26. bis 28. April findet wieder eine Fahrt in die Partnerstadt statt. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Teilnehmer in Bochum. Es stehen noch einige Mitfahrplätze zur Verfügung. Wer Interesse hat, kann sich unter der Rufnummer 03631 / 98 32 23 anmelden.

Wie geht es weiter mit der Berufsschule in Nordhausen?

Das staatliche Berufsschulzentrum in Nordhausen soll saniert werden. Das Landratsamt hält an seinem Vorhaben fest. Wie der aktuelle Stand dieses Projektes ist, können interessierte Bürger am kommenden Mittwoch, 6. März, ab 16 Uhr direkt im Berufsschulzentrum in der Straße der Genossenschaften 168 erfahren. Im Haus 3 (Raum 15) tagen die Mitglieder des Kreistagsausschusses für Schulen, Kultur und Sport. Deren Sitzung ist öffentlich. Ein weiteres Thema der Zusammenkunft sind die aktuellen Dienstleistungen der Service-Gesellschaft des Landkreises an den Schulen der Region. Auch der Haushaltsplan spielt eine Rolle.

Eine Nacht im Kloster Walkenried

Wer das Kloster Walkenried einmal in einer außergewöhnlichen Atmosphäre erleben möchte, sollte sich den Ostersonntag vormerken. Am 31. März öffnet das Kloster wieder ab 19 Uhr seine Tore zur „Nacht der offenen Pforte“. Gäste und Einheimische können eine Nacht lang Klosterkultur, Musik und vieles mehr genießen. Die Veranstaltung verspricht ein unvergessliches Erlebnis. So können die Besucher im Schein Hunderter Kerzen die Magie gregorianischer Wandelgesänge erleben oder virtuoser Harfenmusik und Lesungen aus berühmten mittelalterlichen Handschriften lauschen. Tickets sind ab sofort im Vorverkauf sowie am Veranstaltungstag an der Abendkasse erhältlich.