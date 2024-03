Nordhausen. Die Wanderschuhe können wieder am 6. April geschnürt werden. Bei der Jubiläumsauflage vom Südharz-Hunderter müssen Abstriche gemacht werden.

100 Kilometer am Stück auf dem Karstwanderweg wandern: Das gab es beim Südharz-Hunderter bereits zweimal, im Oktober 2020 kurz vor dem Corona-Lockdown und im April 2023 bei Dauerregen, Sturm und verschlammten Wegen. Am Samstag, 6. April, geht es in Bad Sachsa zum dritten Mal auf die anspruchsvolle Strecke nach Sangerhausen, teilt Bodo Schwarzberg mit.

Start ist um 10.10 Uhr am Bahnhof Bad Sachsa. Über Walkenried und den Kammerforst geht es nach Nordhausen-Krimderode, von dort weiter durch die Rüdigsdorfer Schweiz, das Harzfelder Holz, an den Pfaffenköpfen entlang und über den Alten Stolberg ins Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Über Questenberg, Großleinungen und die Mooskammer wird zum Frühstück am Sonntag, 7. April, nach rund 90 Kilometern Grillenberg erreicht. Anschließend verläuft die Strecke südwärts zum etwa zehn Kilometer entfernten Ziel Sangerhausen.

Der 50. Südharz-Hunderter spielt sich im Verborgenen ab: Denn im Gegensatz zur üblichen Strecke von Nordhausen nach Halle tangiert oder durchquert der Karstwanderweg nur wenige Ortschaften. Zwischen dem Kammerforst und Nordhausen-Krimderode müssen die zahlreichen Schleifen des Karstwanderwegs zudem durch eine Alternativroute abgekürzt werden, damit es mit den Einkehrzeiten in den nachgelagerten Gaststätten keine Probleme gibt. Dadurch fällt auch Gudersleben als vom Karstwanderweg durchquerte Ortschaft weg.

Tour kann in Ellrich oder Woffleben beendet werden

Durch das bewegte Relief der Karstlandschaft ist der 50. Südharz-Hunderter aus Sicht von Bodo Schwarzberg anspruchsvoller als die üblichen Touren Nordhausen-Halle. Die Teilnehmer müssen mehr An- und Abstiege bewältigen. Nicht zuletzt könnte der üblicherweise schwere, lehmig-tonige Boden wie schon 2023 zusätzliche Erschwernisse bringen. Auch nachts ist auf den Waldwegen erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Die Mitnahme von Wanderstöcken ist zu empfehlen.

Als möglicherweise zu absolvierende Teilstrecke kann diesmal vor allem die Route Bad Sachsa-Nordhausen über 28 Kilometer empfohlen werden. Auch in Ellrich oder Woffleben könnte die Tour beendet werden.

Der von der Sektion Halle (Saale) des Deutschen Alpenvereins seit der ersten Ausgabe 2005 getragene, nunmehr 50. Südharz-Hunderter soll die Bekanntheit des nach wie vor wenig begangenen Karstwanderwegs vergrößern helfen, aber wiederum auch Schwachstellen beispielsweise bei der Wegmarkierung aufspüren.

Weitere Informationen gibt es bei bodo_schwarzberg@yahoo.de

