Edmund Held (von links) und Wisam Sulaka von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und des Zollservicepunktes in Nordhausen haben beim 25. Forum Berufsstart im vorigen Jahr in der Wiedigsburghalle für eine Ausbildung beim Zoll geworben. Am Freitag und Samstag steigt die 26. Auflage der Berufsmesse in Nordhausen. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise