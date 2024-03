Nordhausen. Was demnächst im Kreis Nordhausen los ist: Fette Beats erklingen in Kleiner Freiheit. Stadt informiert über Brückenbau. Biergarten öffnet am Gondelteich. Hochschule lädt Mädchen ein. Und der Osterhase hoppelt um einen Festplatz.

Nordhausen: Fette Beats in „Kleiner Freiheit“

Das Kulturprojekt Kleine Freiheit lädt in Nordhausen am Karfreitag, 29. März, ab 23 Uhr zur Veranstaltungsreihe „Back2TheRoots“ ein. Ab Mitternacht werden dann die Beats zum RnB, Oldschool, Rap und HipHop in der Freundschaftsstraße 2 voll aufgedreht, weil punkt 0 Uhr die Karfreitagsruhe endet. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Eine weitere Brücke wird in Nordhausen saniert

An Bauprojekten, die den Straßen und Brücken in Nordhausen gelten, mangelt es nicht. Das ist schon seit Jahren so. Auch aktuell gibt es viel zu berichten. Deshalb lädt die Stadt Nordhausen lädt zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 2. April, um 17 Uhr in den Ratssaal des Bürgerhauses am Nikolaiplatz ein. Mitarbeiter vom Bau- und vom Ordnungsamt wollen über den Werdegang der Straßenbauarbeiten informieren, rücken dabei vor allem die bevorstehende Brückensanierung in Krimderode in den Mittelpunkt und erläutern die Abstimmungen zu den verkehrsrechtlichen Anordnungen. Zudem planen sie einen Überblick über weitere Tiefbaumaßnahmen in diesem Jahr. Alle Bürger der Stadt sind herzlich eingeladen.

Der Osterhase kommt nach Lipprechterode

Bereits am Karsamstag, 30. März, kommt der Osterhase in Lipprechterode vorbei. In der Zeit von 17 bis 18 Uhr vor dem Entzünden des Osterfeuers gibt es die Ostereiersuche rund um den Festplatz herum. Sportverein und Karnevalverein freuen sich auf alle Gäste.

Am Neustädter Gondelteich ist Ostern geöffnet

Das Event- und Catering-Unternehmen Service-Kontrast will das vielversprechende Osterwetter nutzen und am Karsamstag sowie Ostersonntag den Kiosk und Biergarten am Gondelteich in Neustadt ab 12 Uhr öffnen. Dazu gibt es alles, was zu einem Osterspaziergang gehört: Bier vom Fass, leckere Bratwurst vom Grill, Kaffee und hausgebackenen Kuchen. Das Team vom Sachswerfer Handwagen hofft auf möglichst viele Besucher.

Zukunftstag für Mädchen in Nordhausen

Die Hochschule Nordhausen ist Gastgeberin des Girls’ Day – dem Mädchen-Zukunftstag. Der Tag ist eine Gelegenheit für Mädchen, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich mit Berufen oder Studienrichtungen auseinanderzusetzen, die sie vielleicht noch nicht in Betracht gezogen haben. Am 25. April öffnet die Hochschule von 8.30 bis 14 Uhr ihre Türen, um Schülerinnen Erfahrungen in Bereichen zu bieten, in denen das Potenzial von Frauen noch weitgehend ungenutzt ist. Das Programm verspricht eine Mischung aus Workshops, Vorträgen und praktischen Aktivitäten, die speziell darauf ausgerichtet sind, Mädchen für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Die Mädchen erhalten die Möglichkeit, direkt mit Studentinnen und Dozentinnen in Kontakt zu treten, die ihre Erfahrungen teilen und Einblicke in ihre Karrierewege geben. Zudem wird es auch Angebote aus den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften geben. Schülerinnen von der 5. bis zur 12. Klasse können sich unter www.girls-day.de anmelden.

Nordhausen: Selbstbestimmt ohne Barrieren leben

Seit über 30 Jahren gibt es am 5. Mai den europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Auch Nordhausen beteiligt sich regelmäßig an den Aktionen rund um den Protesttag. In diesem Jahr findet am Samstag, 27. April, der 6. Nordhäuser Inklusionstag statt. Für diese Veranstaltung hat David Gothe, Teilhabeberater im Thüringer Verband für Inklusion, mehrere Vereine zusammengebracht, die sich um Menschen mit einer körperlichen oder psychischen Einschränkung kümmern. Von 14 bis 18 Uhr gibt es viele Aktionen auf dem Nordhäuser Rathausplatz. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema Barrieren. Besucher mit und ohne Einschränkung können in dieser Zeit mit einem Rollstuhl versuchen, einen Parcours zu bewältigen oder ihre Sinne testen. Infostände der Vereine sowie ein musikalisches Programm von regionalen Künstlern ergänzen die Veranstaltung. Für die Versorgung sorgt eine Gulaschkanone.

red