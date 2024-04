Nordhausen. Postkartensammler treffen sich im Museum in Nordhausen. Chormusik erklingt in Ilfeld. Und eine Stadt erinnert an ihre Zerstörung vor 79 Jahren.

Geistliche Chormusik in Ilfeld

45 Sängerinnen und Sänger sowie 15 Instrumentalisten gastieren am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr in der St.-Georg-Marien-Kirche in Ilfeld, kündigt Kirchenmusikerin Christine Heimrich an. Generationenübergreifend musizieren die Mitglieder der Ensembles der Klosterkirche Guben im Alter von 13 bis 77 Jahren. In den 33 Jahren ihres Bestehens waren sie bereits weltweit unterwegs. Im Rahmen ihrer 52. Tournee gastieren sie nun unter anderem in Ilfeld. Auf dem Programm steht „Geistliche Chormusik“ mit Werken von Vivaldi, Telemann, Bach, Haydn und anderen – bis hin zu christlicher Popularmusik mit Arrangements des Dirigenten. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Hansjürgen Vorrath. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird herzlich gebeten.

Nordhausen: 79. Jahrestag der Zerstörung

Den Abschluss der Erinnerungs- und Gedenktage zum 79. Jahrestag der Zerstörung Nordhausens vom 3. und 4. April 1945 macht am Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr eine abendliche Projektion an die Fassade des Stadthauses mit Bildern zur Zerstörung und dem Wiederaufbau von Nordhausen. Die etwa 60-minütige, stille und nachdenkliche Mahnung folgt im Anschluss an die Vernissage der Sonderausstellung „Orte des Erinnerns - Nordhausen April 1945“ um 17 Uhr in der Flohburg. Die Stadt Nordhausen bittet darum, auf das Mitbringen von Kränzen und Gestecken zu den Gedenkterminen zu verzichten.

Der Tabakspeicher in Nordhausen. © Archiv | Stadtverwaltung Nordhausen

Nordhäuser Postkartentreffen im Tabakspeicher

Mehr als vier Jahre ist in Nordhausen seit dem letzten Postkartentreffen im Oktober 2019 vergangen. „Höchste Zeit, wieder die beliebte Tradition des Treffens der Postkartensammler am 13. April ab 14 Uhr im Tabakspeicher-Museums aufleben zu lassen“, meint Thomas Knopf. Zu Beginn des Treffens gibt es einen Diavortrag über Altnordhausen. Das Team des Museums hält in bewährter Weise Kaffee und Kuchen bereit. Ein Unkostenbeitrag von 2 Euro pro Person ist zu entrichten.

Buchvorstellung in der Herzschlagkirche

Eine Liebeserklärung und zugleich ein tiefer Einblick in die Krankheit seiner verstorbenen Ehefrau bietet der autobiografische Roman „Hört nicht auf, mit mir zu lachen. Annekathrin hat Krebs“ von Karl Heinz Kristel, der aus diesem am Dienstag, 9. April, um 18 Uhr in der Herzschlagkirche in Nordhausen lesen wird. Der Roman würdigt nicht nur die Persönlichkeit von Annekathrin, die Palliativkrankenschwester ist, sondern zeichnet auch ihren Weg mit der Diagnose Krebs in den Bronchien und zahlreichen Metastasen, darunter im Kopf, nach. Die Lesung gewährt den Zuhörern einen authentischen Einblick in den Erfahrungsbericht von Karl Heinz Kristel und lässt diese teilhaben an dem emotionalen Sturm, den die Familie während dieser schweren Zeit durchlebt hat. Zu der Buchvorstellung lädt der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Seniorenwerks ein. Der Eintritt ist frei.

Zauberhafte Klangwelten in der Ellricher Frauenbergkirche

Das Trio Magos mit dem Solo-Cellisten des Loh-Orchesters, Sebastian Hennemann, der stellvertretenden Soloklarinettistin Maxi Hennemann und der Düsseldorfer Pianistin Goun Kim nimmt am Sonntag, 12. Mai, sein Publikum in der Frauenbergkirche in Ellrich mit auf eine Reise in zauberhafte Klangwelten. Zum Entspannen, Träumen und Genießen laden das atmosphärische Trio des französischen Komponisten Gabriel Fauré sowie eine Auswahl der romantischen „Acht Stücke“ des ehemaligen Sondershäuser Hofkapellmeisters Max Bruch ein. Komplettiert wird das Programm durch das Fantasy-Trio des Amerikaners Robert Muczynski, dessen Musik moderne Klänge, beeinflusst von Jazz- und Filmmusik, so Vera Angelstein von der Kreissparkasse Nordhausen, die zu dem besonderen Nachmittagskonzert ab 17 Uhr einlädt. Einlass ist ab 16.15 Uhr. Vor dem Konzert und in der Pause werden Getränke angeboten. Karten für die Veranstaltung sind in den Filialen der Kreissparkasse zum Preis von 17 Euro erhältlich. Sparkassen-Kunden bezahlen 12 Euro.

red