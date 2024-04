Nordhausen. Winfried Schmitt, Nordhausens Professor Zwanziger im Ruhestand, erinnert an die Zerstörung seiner Heimatstadt nach und macht sich Gedanken über Krieg und Frieden.

Äs äs Anfang April und mie denken wädder an de Zerstörung von unse scheenen Städtchen vär nienundsiebzich Johrn zericke. Mich stört dabie, dass de Menschers nach so veeln Johrn abselut nüscht gelernt hahn, denn de hietige Ziet erinnert ein’n an das Johr 1914, wo Europa in dn Krieg gedoltert äs. Kinner wutte das wärklich, awwer alle machten se mät.

Do kamme von mich denke, was me will, awwer mät unse Geschichte ussen 20 Johrhunnert sutten mie eigentlich fanatische Friedenstreiber und kinne fanatischen Kriegstreiber sie. So sutte unse Staatsräson ussehe. Wenn ich das grün – gelb – schwarze Kriegsgeschrei höre, bän ich immer froh, dass der Kanzler bi sinner hanseatischen Sturheit bliewet. Weijel hiete veele Diplomaten uff allen Sieten das Geschicke von än Rasenmäher hahn, äs Diplomatie nich infach, awwer me kinntes doch mol versuche.

Guckt mol hän, Rußland hät 144 Millionen Inwohner und de Nato hät 930 Millionen. Rußland schmisst dem Militär 109 Milliarden in dn Rachen und bi der Nato sind das 1,3 Billionen Eurönchen. Das äs nich nur eine Null mehr, sonnern ah än sattes Argument fär Verhandlungen. Wenn dann immer noch kinner verhandele will, dann kinnte me jo drohe, dass mie unsen Wärtschaftslenker und noch einige annere Blendgranaten nach Rußland infiltriern und schunt ginge do nüschte mehr. Das gäwe änne traumhafte CO 2 -Bilanz. Viellicht kinnte me ah das Mänädschmänt der Deutschen Bahn do inschleuse , awwer das wäre än Verstoß gäjen de Genfer Konvention.

Ich will mant nich nur meckere, denn mie schaffen ah Großes. Kiffe äs nune erlauwet und Cannabis därf me ah sellewer anboue. De Pflanzen missen nur us artgerechter, zertifizierter, klimaneutraler und gendergerechter Haltung stamme und konsumiert därf das Gelumpe nur wäre, wenn höchstens drei Personen us einer Familie ,in Begleitung ännes Hundes, barfuß uff ner Parkbank sitzen, die ne FFP3-Maske träjet, die bi Vollmond hergestellt worden äs, wenn Merkur und Jupiter in Oppostion stannen.

Ich bän schunt noigierich, was fär Planzen demnächst de Blumenkästen am Rathuse ziern. Viellicht äs so än Joint das einzige, was de zwischenmenschlichen Beziehungen im Rathuse uff das Niveau brängen, dass Probleme do nich mät der Axt, sonnern mät Anstand gelöst wärn. Dodruff än Körnechen.