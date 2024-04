Nordhausen. Die Stadt Nordhausen will den Taschenberg entlasten. Deshalb hat man sich im Rathaus für diese Umleitungen zwischen Ober- und Unterstadt entschieden.

Der Kreisel in der Neustadtstraße wird ab Montag, dem 22. April, im Zuge der Bauarbeiten zur Gleisgrunderneuerung komplett gesperrt, kündigt die Stadtverwaltung in Nordhausen an. Um den Taschenberg zu entlasten, ist im Rathaus folgende Umleitung festgelegt worden: Von der Unter- in die Oberstadt führt sie über die Grimmelallee – Grimmel – Neuer Weg – Waisenstraße – Poststraße – Bäckerstraße – Engelsburg und Kranichstraße. Von der Ober- in die Unterstadt wird die Umleitung über die Kranichstraße – Engelsburg – Bäckerstraße – Poststraße – Königshof – Dr.-Külz-Straße – Bypass zum Lohmarkt – Lohmarkt – Heinrich-Zille-Straße eingerichtet. Am Lohmarkt-Kindergarten und an der Durchführung durch die Stadtmauer ist eine mobile Ampel vorgesehen. Die Strecke ist nur für Pkw freigegeben.

