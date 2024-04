Nordhausen. Diebe machen auf dem Petersberg in Nordhausen ungewöhnliche und vor allem unhandliche Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Diebe haben in Nordfhausen das Tor zur ehemaligen Landesgartenschau auf dem Petersberg gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe sich der Vorfall bereits am Wochenende ereignet. Demnach hätten die Täter in der Zeit zwischen Freitag, 19. April, 16 Uhr und Montag, 22. April, 8 Uhr, das zwei Meter breite und etwa 2,50 Meter hohe Tor im Wert von etwa 1500 Euro entwendet.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet um Zeugenhinweise. Wer den Diebstahl des Tores bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

