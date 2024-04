Landkreis Nordhausen. Unbekannte haben alle vier Reifen eines Audi in Nordhausen zerstochen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei aus dem Landkreis Nordhausen.

Alle vier Reifen eines Audi haben Unbekannte in der Hesseröder Straße in Nordhausen zerstochen. Die Tat wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr bemerkt und bei der Nordhäuser Polizei angezeigt.

Wer für die Tat verantwortlich ist, ist bislang unklar. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Nordhäuser Polizei unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Hochwertiges E-Bike und Akkus gestohlen

Unbekannte haben aus dem Keller eines Wohnhauses in der Semmelweißstraße in Nordhausen ein E-Bike und mehrere E-Bike-Akkus im Gesamtwert von etwa 5500 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Besitzer den Diebstahl am Donnerstagvormittag fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Zahlreiche Rollen Dachpappe entwendet

Zwischen Mittwoch, 15.15 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, haben Unbekannte mehr als zehn Rollen Schweißbahnen entwendet, die auf einer Baustelle vor der Turnhalle in der Löwentorstraße in Bleicherode abgestellt waren.

Der oder die Täter verursachten einen Beuteschaden von fast 2000 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden. Aktenzeichen: 0106202.

