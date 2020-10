Atommüll-Endlagersuche auch im Südharz

Der Erhalt des Gipskarsts ist das Hauptthema des hiesigen BUND, seit Jahren. Nun rückt eine andere Region des Landkreises in den Fokus der Naturschützer: die südliche. Jenes Gebiet zwischen Görsbach im Südosten und Trebra im Nordwesten also, in der Steinsalz flach in einer Mächtigkeit von mehreren 100 Metern unter der Erdoberfläche lagert. Dieser Landkreisteil bildet mit weiten Teilen Nord- und Mittelthüringens eines von bundesweit 90 Teilgebieten, die in den Prozess der Atomendlager-Suche bis 2031 einbezogen werden.

Auch im hiesigen Teilgebiet sei eine „günstige geologische Gesamtsituation für die sichere Endlagerung radioaktiver Abfälle zu erwarten“, heißt es im jüngst veröffentlichtem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE). Im südlichen Landkreis Nordhausen sind nach jetzigen Erkenntnissen des Thüringer Umweltministeriums lediglich die Untertage-Bergbaureviere Bleicherode-Sollstedt und Ludwigshall bei Wolkramshausen wie auch die Ausläufer der Badraer Schweiz bei Auleben nicht Bestandteil des Teilgebiets. „Wir waren immer gegen Atomkraft, nun aber müssen wir uns den Realitäten stellen“, sagt Heidi Schell, Sprecherin des BUND-Kreisverbands. So wenig sie den Atommüll „vor ihrer Haustür“ möchte, so bewusst ist ihr auch, dass es ein dauerhaft sicheres Lager für die Castorbehälter braucht. Dass der Südharz dafür nicht geeignet ist, könne man in diesem Stadium nicht sagen. Kämpfen aber will sie trotzdem: „Für den am besten geeigneten Standort.“ Es gelte, den Auswahlprozess „kritisch zu begleiten“ und eine „politische Einflussnahme zu verhindern“. Schell gehört zu einer BUND-Arbeitsgruppe zur Endlagersuche, als eine von zwei Thüringern. Ob sie die Dimension der Aufgabe erahne? Die Nordhäuserin lacht. Ja, schon jetzt seien Tausende Seiten Papier entstanden, „das ist ein ganz schöner Klopper“. Aber sie fühlt sich getrieben von einer Sorge: „Dass letztlich das Endlager dort entsteht, wo es den geringsten Widerstand gibt.“ Sie will es nicht dabei belassen, dass die Anti-Atomkraft-Bewegung im Osten Deutschlands quasi nicht existiert. „Ich plädiere für eine regionale Bürgerinitiative.“ Für Anfang 2021 plant der BUND eine erste Informationsveranstaltung. Im Jahr 2031 soll der Bundestag letztlich über den Standort des deutschen Atommüll-Endlagers entscheiden. Die Länder lieferten geologische Daten zu. Der im Umweltministerium zuständige Referatsleiter Jörg Bodenstein ermuntert die Kommunen, sich in den anstehenden Fachkonferenzen einzubringen und sichert fachliche Unterstützung zu. Schließlich gehe es auch darum, welche Schlussfolgerungen die BGE aus den Daten zieht. Auch unter Geowissenschaftlern gibt es widerstrebende Meinungen. Ausschlusskriterien seien auch weiterhin großräumige Vertikalbewegungen im Boden, seismische Aktivitäten, Erdfälle und Einflüsse aus einer früheren bergbaulichen Tätigkeit. Der BUND übt unterdessen Kritik: Die BGE werde in den nächsten drei Jahren eine deutliche Eingrenzung der Standortregionen auf sechs bis acht vornehmen, gewähre aber währenddessen keine Einblicke, meint Heidi Schell. Ihr Verband fordert eine vom Bund finanzierte externe wissenschaftliche Begleitung und ein Einfließen von deren Erkenntnissen. Um eine solche wissenschaftliche Begleitung zu ermöglichen, müsste die Datenbasis der BGE auch veröffentlicht werden. „Zu vieles ist in den Papieren noch geschwärzt.“ Stehen aktuell geowissenschaftliche Überlegungen im Mittelpunkt, sollen auch landesplanerische Argumente in den darauffolgenden beiden Phasen der Standortsuche einfließen, informiert Bodenstein. Nämlich dann, wenn es an die übertägige sowie in Phase 3 an die untertägige Erkundung ausgewählter Standorte geht.