Auch auf Nordhausens Rathausplatz: Gedenken der Opfer von Hanau Donnerstag 18 Uhr

Auch in Nordhausen wollen Kurzentschlossene der Opfer des Attentats in Hanau gedenken. Das hat jetzt Jan-Niklas Reiche von der Jugendorganisation der SPD, den Jusos, mitgeteilt. Demnach kursiert in politischen Organisationen und Vereinen der Stadt, so etwa beim Bündnis gegen Rechtsextremismus, aktuell ein Schreiben, in dem es heißt: „Die Ereignisse aus Hanau schockieren uns alle. Sie reihen sich auf eine schreckliche Art und Weise in die Vielzahl der politisch rechtsextrem motivierten Taten der letzten Jahre ein, denkt man nur an den Mord an Walter Lübcke oder den Angriff auf die Synagoge in Halle. Wir als Demokraten haben deshalb die Verantwortung ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Frieden.“

Für dieses Zeichen wollen Reiche zufolge deutschlandweit Menschen auf die Straße gehen. „Wir in Nordhausen wollen uns an dieser Reihe der Demonstrationen beteiligen“, sagt er und lädt für 18 Uhr auf den Rathausplatz ein. Dort soll ein stilles Gedenken stattfinden.