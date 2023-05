Auf zum Bundesfinale: Großer Erfolg für Nachwuchssportler des Herder-Gymnasiums in Nordhausen

Nordhausen. Welche zwei Mannschaften des Gymnasiums sich auf den Weg nach Berlin und Rotenburg machen. Wie das Landratsamt Nordhausen die Teilnahme am Schulsportwettbewerb unterstützt.

Zwei Mannschaften des Nordhäuser Herder-Gymnasiums haben sich für das Bundesfinale des Schulsportwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Die jungen Sportler starten im Mai bei den Wettkämpfen im Tischtennis in Berlin und bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft in Rotenburg/Bremen. Das Landratsamt unterstützt die Teilnahme am Bundesfinale, ebenso der Schulförderverein, die Kreissparkasse Nordhausen und das Badehaus Nordhausen. Damit konnten die benötigten Gesamtkosten von gut 2000 Euro aufgebracht werden. Landrat Matthias Jendricke (SPD) wünscht bei der Verabschiedung den Schülern viel Erfolg in den kommenden Wettbewerben.